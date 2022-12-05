«Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком»

Санкт-петербургский «Зенит» запросил у Контрольно-дисциплинарного комитета РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком» в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).
«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения. По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса, после чего мы передадим полный текст решения в «Зенит». Закончится ли на этом история с дракой? По поводу этого стоит обратиться в «Зенит», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, КДК РФС принял решение о дисквалификации шестерых футболистов на шесть матчей каждого. Из состава «Зенита» наказанию подверглись Малком, Родригао и Вильмар Барриос, в «Спартаке» пропускать матчи будут Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.
- 5 декабря 2022
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