«Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком»

Санкт-петербургский «Зенит» запросил у Контрольно-дисциплинарного комитета РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком» в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).

«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения. По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса, после чего мы передадим полный текст решения в «Зенит». Закончится ли на этом история с дракой? По поводу этого стоит обратиться в «Зенит», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, КДК РФС принял решение о дисквалификации шестерых футболистов на шесть матчей каждого. Из состава «Зенита» наказанию подверглись Малком, Родригао и Вильмар Барриос, в «Спартаке» пропускать матчи будут Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.