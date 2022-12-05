Япония — Хорватия: Перишич после навеса Ловрена сравнял счёт на 56-й минуте

Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Японии и Хорватии. Команды встречаются на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток главного арбитра матча Исмаила Эльфата прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте хорватские футболисты контролировали мяч на половине поля японцев. После серии передач с правого фланга последовал дальний заброс от Деяна Ловрена в штрафную, где Иван Перишич головой точно пробил с 12 метров по воротам — 1:1.

Япония в своей группе Е сенсационно стала победителем, обогнав сборные Испании, Германии и Коста-Рики. Хорватия заняла второе место квартета F, где уступила Марокко, но сумела обойти Бельгию и Канаду. Победитель этой встречи на стадии 1 /4 финала сыграет с командой, которая одержит верх в паре Бразилия – Южная Корея.