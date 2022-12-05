Томас Мюллер: мне нужно время, чтобы оценить причины неудачи сборной Германии на ЧМ-2022

Форвард сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на вылет своей команды с чемпионата мира в Катаре. Немцы заняли третье место в группе Е, пропустив в плей-офф Японию и Испанию.
«Боль очень глубокая, чувствуется сильнее, чем обычно.
Это была волна эмоций. Ожидание, амбиции, политика, поражение в первом матче, надежда после второй игры, затем, когда мы одержали первую победу на турнире, в этот же момент наша сборная покинула турнир.
Противоречий больше, чем обычно. Этот чемпионат мира сложнее анализировать, чем другие соревнования. Как оценить результат? И главный вопрос в жизни: в чём причина? Несмотря на весь свой опыт побед и поражений, на этот раз мне потребуется время, чтобы оценить наш провал в перспективе.
Большое спасибо всем, кто поддерживал нас как команду и лично меня в течение нескольких недель, даже в трудные моменты! До скорого», — написал Мюллер в одной из своих соцсетей.
Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю:
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