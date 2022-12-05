Пеле сообщил, что будет смотреть матч Бразилии и Южной Кореи из больницы

Легендарный нападающий Пеле, который в данный момент находится в больнице в связи с ухудшением здоровья, рассказал, что собирается посмотреть предстоящий матч сборной Бразилии с Южной Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Недавно появилась информация, что его состояние стабилизировалось.
«В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания. А кто-то сегодня продолжит путь к своей первой победе на чемпионате мира.
Я буду смотреть игру из больницы и буду очень болеть за каждого из вас. Удачи!» — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях, приложив архивную фотографию.
Фото: Фотография Пеле из социальной сети
Матч между Бразилией и Южной Кореей состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «974» в Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
- 5 декабря 2022
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