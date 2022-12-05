Юрий Сёмин объяснил вылет сборной Японии с ЧМ-2022
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Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Япония — Хорватия (1:1, 1:3 — по пенальти).
«Это был матч двух абсолютно равных команд. Встреча получилась очень интересной. Удача осталась на стороне Хорватии. К сожалению, японцы не выдержали стрессовой ситуации. У них в сборной меньше игроков, которые прошли большие матчи. Япония отлично показала себя на этом ЧМ-2022. Но с Хорватией им просто не повезло. Это футбол, так бывает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сборная Хорватии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 с победителем противостояния Бразилия — Южная Корея. Встреча состоится 9 декабря.
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