Одна из самых известных болельщиц Хорватии сфотографировалась с арабскими женщинами

Одна из самых известных болельщиц сборной Хорватии Ивана Кнолль сфотографировалась с арабскими женщинами на матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022, в котором «клетчатые» встречались с Японией. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее были хорваты – 3:1.



На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не выделялась явным игровым преимуществом. Несмотря на это, сборная Японии смогла из одного стандарта открыть счёт в этой встрече. Случилось это на 44-й минуте после розыгрыша углового. С правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, которую успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда. Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отличился ударом головой Иван Перишич.



В основное время команды выявить победителя не сумели, и матч перешёл в дополнительное время.



Однако в следующие 30 минут ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы выйти вперёд. Оба дополнительных тайма завершились без голов. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 3:1. Голкипер «шашечных» Доминик Ливакович сумел отразить три удара футболистов сборной Японии.