Бразилия разгромила Южную Корею в матче 1/8 финала ЧМ, забив четыре мяча в первом тайме

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.
«Селесао» удалось забить два быстрых гола – на седьмой минуте Рафинья ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот – мяч дошёл до Винисиуса, который открыл счёт в матче. На 11-й минуте Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол на Ришарлисоне. На исходе получаса игры счёт до разгромного довёл сам Ришарлисон, завершив шикарную комбинацию пентакампеонов. На 36-й минуте Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и черпачком забросил мяч в центр под удар партнёру — Пакета набежал в район 11-метровой отметки и в касание с лёта пробил в противоход голкиперу мимо двух корейских защитников. На 76-й минуте Пэк Сын Хо отыграл один мяч.
Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Хорватии, которая ранее победила Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).
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