Неймар — о травме на ЧМ-2022: на днях я проплакал всю ночь

Нападающий сборной Бразилии Неймар после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи (4:1) признался, что испытал страх после получения травмы на групповом этапе турнира.



«Я был очень напуган, потому что всё было хорошо после отличного сезона. Получить такую травму очень тяжело. На днях я проплакал всю ночь. Члены моей семьи знают, что я испытал, но всё обошлось. Это стоило колоссальных усилий.



Пришло время идти дальше. Мы мечтаем о титуле, но нужно идти шаг за шагом. Это был четвёртый матч, осталось три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами мира», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией.