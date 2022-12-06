Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Алвес: полуфинал Бразилия — Аргентина? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника

Дани Алвес: полуфинал Бразилия — Аргентина? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника
Комментарии

Крайний защитник сборной Бразилии Дани Алвес после победы команды в 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей (4:1) оценил значимость использования резервистов в прошлой игре с Камеруном (0:1) а также высказался о предстоящей встрече с Хорватией.

«Многие люди не понимают, но благодаря футболистам, которые играли с Камеруном, другим игрокам удалось избежать переутомления и восстановиться к этой встрече. Всё это часть процесса, который люди не понимают, но мы здесь, внутри команды, это видим и знаем.

Полуфинал с Аргентиной и Месси? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника. Мы должны отдать всё, что у нас есть, бороться. Мы не можем думать о полуфинале, потому что мы пока только в четвертьфинале. Из уважения к Хорватии мы сосредоточены на игре с ними. Никакая другая команда не имеет такого высокого качества, она заслуживает нашего внимания на 110%», — приводит слова Алвеса Globo Esporte.

Новость по теме
Сборная Бразилии впервые с 1998 года забила четыре гола в матче плей-офф чемпионата мира
Расписание матчей ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022