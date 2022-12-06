Дани Алвес: полуфинал Бразилия — Аргентина? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника

Крайний защитник сборной Бразилии Дани Алвес после победы команды в 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей (4:1) оценил значимость использования резервистов в прошлой игре с Камеруном (0:1) а также высказался о предстоящей встрече с Хорватией.

«Многие люди не понимают, но благодаря футболистам, которые играли с Камеруном, другим игрокам удалось избежать переутомления и восстановиться к этой встрече. Всё это часть процесса, который люди не понимают, но мы здесь, внутри команды, это видим и знаем.

Полуфинал с Аргентиной и Месси? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника. Мы должны отдать всё, что у нас есть, бороться. Мы не можем думать о полуфинале, потому что мы пока только в четвертьфинале. Из уважения к Хорватии мы сосредоточены на игре с ними. Никакая другая команда не имеет такого высокого качества, она заслуживает нашего внимания на 110%», — приводит слова Алвеса Globo Esporte.