Невилл: у нас лучший правый защитник в мире, который сможет справиться с Мбаппе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира сборной Англии с Францией.



«В субботу состоится игра всей жизни. Вспоминаю, как играл в таких матчах, например, на Евро-1996 и 2004 или ЧМ-2006 с Португалией. Такие игры случаются раз или два в жизни.



Англия против Франции в субботу вечером в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – такие возможности выпадают в жизни нечасто. Это важные моменты. Я не могу дождаться.



Думаю, что и ребята в нетерпении. Это игра, которую мы можем проиграть, мы это знаем, они чемпионы мира и великолепная команда.



Я всегда думаю, что можно наслаждаться такими играми, потому что здесь меньше давления, чем в игре с Сенегалом. Ведь если тебя выбьют там, то начнётся настоящий ад.



Считаю, что у нас лучший правый защитник в мире, который сможет справиться с Килианом Мбаппе. С точки зрения физики, скорости и опыта не могу назвать никого лучше Кайла Уолкера для противостояния с Мбаппе.



Это не значит, что он сможет сдерживать его в течение 90 минут, ведь Мбаппе – сенсационный и особенный игрок. Но у нас есть шанс, поскольку Уолкер может сравниться с ним в некоторых аспектах», – приводит слова Невила Sky Sports.



Матч 1/4 финала сборной Англии с Францией состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

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