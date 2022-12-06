Невилл: у нас лучший правый защитник в мире, который сможет справиться с Мбаппе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира сборной Англии с Францией.
«В субботу состоится игра всей жизни. Вспоминаю, как играл в таких матчах, например, на Евро-1996 и 2004 или ЧМ-2006 с Португалией. Такие игры случаются раз или два в жизни.
Англия против Франции в субботу вечером в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – такие возможности выпадают в жизни нечасто. Это важные моменты. Я не могу дождаться.
Думаю, что и ребята в нетерпении. Это игра, которую мы можем проиграть, мы это знаем, они чемпионы мира и великолепная команда.
Я всегда думаю, что можно наслаждаться такими играми, потому что здесь меньше давления, чем в игре с Сенегалом. Ведь если тебя выбьют там, то начнётся настоящий ад.
Считаю, что у нас лучший правый защитник в мире, который сможет справиться с Килианом Мбаппе. С точки зрения физики, скорости и опыта не могу назвать никого лучше Кайла Уолкера для противостояния с Мбаппе.
Это не значит, что он сможет сдерживать его в течение 90 минут, ведь Мбаппе – сенсационный и особенный игрок. Но у нас есть шанс, поскольку Уолкер может сравниться с ним в некоторых аспектах», – приводит слова Невила Sky Sports.
Матч 1/4 финала сборной Англии с Францией состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии:
- 6 декабря 2022
-
02:46
-
02:44
-
02:44
-
02:41
-
02:35
-
02:24
-
02:06
-
01:57
-
01:45
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:15
-
00:05
- 5 декабря 2022
-
23:55
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:39
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:28