«Милан» намерен выкупить Деста у «Барселоны» после перфоманса футболиста на ЧМ-2022

Итальянский «Милан» обдумывает выкуп правого защитника «Барселоны» Серджино Деста после выступлений игрока на чемпионате мира в составе сборной США. Сейчас 22-летний Дест играет за миланцев на правах аренды, у него прописана сумма выкупа в размере € 20 млн. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Серджино Дест родился в Нидерландах, но выступает за сборную США. Символично, но именно нидерландцы выбили его сборную в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв со счётом 3:1. На турнире Дест в четырёх матчах провёл на поле 309 минут, отметившись результативной передачей.
За «Милан» Дест в девяти матчах не отметился результативными действиями. Его контракт с «Барселоной» истекает в 2025 году.
Потасовка между фанатами Ирана после матча с США на ЧМ-2022. Видеоролик:
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