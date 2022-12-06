Рафинья и Лукас Пакета ответили Рою Кину, раскритиковавшему танцы бразильцев после голов

Футболисты сборной Бразилии Лукас Пакета и Рафинья ответили экс-полузащитнику сборной Ирландии Рою Кину, который после победы пентакампеонов в матче 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей (4:1) раскритиковал бразильцев за то, что они праздновали каждый забитый мяч командным танцем.



«Это проблема тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжить это делать», — приводит слова Рафиньи Globo.



«В танце мы символизируем радость от забитого гола. Это не является проявлением неуважения к сопернику. Это наш момент, вся Бразилия празднует. Если ему это не нравится, ничем не могу помочь. Наша команда радуется забитым мячам. Единственное, что он должен сделать, – это проявить уважение», — заявил Лукас Пакета.

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