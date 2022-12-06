Кокорин: могу нафантазировать, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис», ответил на вопрос, как сборная России выступила бы на ЧМ-2022. Напомним, ФИФА отстранила россиян от участия в чемпионате из-за политической ситуации в мире.
«Как бы сборная России сыграла на ЧМ-2022? Смотря какая группа. Если группа как в 2018 году, не сильная, то [был бы] выход в плей-офф. А если была бы серьёзная группа, то тяжело говорить.
Нынешняя сборная России сильнее той, которая была в 2018 году? Блин, тяжело сказать, потому что не следил за ней. Очень много новых ребят. На ЧМ-2018 большую роль сыграл тот факт, что мы играли дома. У нас была проходимая группа, а сейчас такой большой поддержки нет. Тяжело гадать, как было бы.
А если фантазировать, то я сейчас могу нафантазировать и сказать, что мы дошли бы до четвертьфинала. Но в итоге всё могло бы быть и по-другому», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.
- 6 декабря 2022
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