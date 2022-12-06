Соболев: умею ли танцевать? Такое дерево, что лучше это даже не показывать никогда
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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев ответил на вопрос о своих навыках в области пения и танцев.
— Что ты лучше умеешь делать, петь или танцевать, и часто ли ты это делаешь?
— К счастью, ни то ни другое делать не умею, но один раз, когда мы были на сборах, Джикия заставил спеть. Танцевать? Дерево такое, что лучше это даже не показывать никогда. Могу иногда попеть в машине, когда никто не слышит. А так — вообще не моё, — сказал Соболев в видео на официальном YouTube-канале сборной России.
На зимних сборах в ОАЭ нападающий «Спартака» Александр Соболев исполнил песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим на командном ужине. Тогда исполнился год пребыванию Соболева в стане красно-белых.
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