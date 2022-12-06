Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марокканские футболисты поклонились после выхода в 1/4 финала ЧМ-2022

Марокканские футболисты поклонились после выхода в 1/4 финала ЧМ-2022
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Следить за ходом матча можно было в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

В серии пенальти африканцы одолели европейцев. После финального свистка, который зафиксировал победу команды Валида Реграги, футболисты поклонились перед трибуной с болельщиками.

На 123-й минуте полузащитник европейской команды Пабло Сарабия пробил в штангу. Так как команды не смогли открыть счёт по истечении 120 минут, игра перешла в серию пенальти, где стороны выявили сильнейшего. В ней одержала победу сборная Марокко.

В составе испанцев первый удар в серии не реализовал Пабло Сарабия — он пробил в штангу. Затем Карлос Солер не забил одиннадцатиметровый — выручил голкипер североафриканской команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022