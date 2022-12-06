Марокканские футболисты поклонились после выхода в 1/4 финала ЧМ-2022

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Следить за ходом матча можно было в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

В серии пенальти африканцы одолели европейцев. После финального свистка, который зафиксировал победу команды Валида Реграги, футболисты поклонились перед трибуной с болельщиками.

На 123-й минуте полузащитник европейской команды Пабло Сарабия пробил в штангу. Так как команды не смогли открыть счёт по истечении 120 минут, игра перешла в серию пенальти, где стороны выявили сильнейшего. В ней одержала победу сборная Марокко.



В составе испанцев первый удар в серии не реализовал Пабло Сарабия — он пробил в штангу. Затем Карлос Солер не забил одиннадцатиметровый — выручил голкипер североафриканской команды.