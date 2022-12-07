Невилл — о Роналду: думаю, ему нужно услышать правду, он рискует смазать конец карьеры

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал португальского нападающего Криштиану Роналду за поведение на скамейке запасных на чемпионате мира.



«У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры.



Я не удивлюсь, если он выйдет на замену и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего.



Ошибался ли тренер «Ювентуса»? А тренер «Манчестер Юнайтед»? И ошибается ли теперь тренер сборной Португалии? Три тренера сделали с ним одно и то же», – приводит слова Невилла Goal.



Португалец остался в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.

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