Билялетдинов выразил сомнение, что Мозес и Бальде вернутся в «Спартак» весной 2023 года

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов объяснил, почему столичный клуб ищет центрального защитника. Бывший футболист команды также порассуждал на тему возвращения хавбека Виктора Мозеса и нападающего Кейта Бальде в состав красно-белых весной.



«Все говорят про красно-белых, мне на них, если честно, всё равно. «Спартак» — народная команда? Ну-ну. Ну, ищут и ищут они футболиста на позицию центрального защитника, и ладно. Там сейчас играют Джикия, Литвинов и Мевля. Наверное, им нужен ещё защитник для полной укомплектованности состава ко второй половине сезона, чтобы был какой-то запас прочности.



Сомневаюсь, что Мозес и Бальде вернутся весной в «Спартак». У красно-белых и сейчас состав нормальный. Не знаю, будет ли возвращение усилением, тем более они были травмированы и долго не играли. Не думаю, что в этих футболистах есть большая необходимость на данный момент», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.



Мозес выбыл из строя в августе этого года и перенёс операцию на ахилловом сухожилии. Футболист может вернуться в строй к концу февраля следующего года. Форвард «Спартака» Бальде получил дисквалификацию за допинг, которую отбывал в период с 15 сентября по 5 декабря 2022 года.

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