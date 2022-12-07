Главный тренер сборной Германии Флик может покинуть свой пост после ухода Бирхоффа

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может покинуть свой пост после ухода из национальной команды менеджера Оливера Бирхоффа, сообщает Spox.
По информации источника, Флик и Бирхофф состояли в хороших дружеских отношениях. Бывший менеджер сборной Германии сыграл ключевую роль в переходе Флика из мюнхенской «Баварии» в национальную команду. После отставки Бирхоффа Флик выступил с заявлением, где рассказал, как ему тяжело было принять уход менеджера.
Напомним, сборная Германии под руководством Флика не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, заняв третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Немецкая команда одержала победу лишь в одном матче из трёх, обыграв Коста-Рику в последнем туре 4:2.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии
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