Раскол в сборной Германии из-за протеста на ЧМ. Задумка трёх игроков понравилась не всем

Сборная Германии, сенсационно покинувшая чемпионат мира в Катаре после групповой стадии, запомнилась на турнире околофутбольной акцией. Перед стартовой игрой с Японией (1:2) футболисты на командном фото прикрыли рот рукой, протестуя против решения ФИФА о запрете ношения повязки One Love, символизирующей борьбу со всеми видами дискриминации в обществе. Но, как оказалось, далеко не все игроки были рады идее проведения акции.

Мануэль Нойер Фото: AP/TASS

Сразу после матча с Японией Немецкий футбольный союз (DFB) заявил в своих соцсетях: «Нашей капитанской повязкой мы хотели показать пример ценностей, которыми мы живём в национальной команде: разнообразие и взаимное уважение. Будьте громкими вместе с другими народами. Речь идёт не о политическом посыле: права человека не подлежат обсуждению, это должно быть само собой разумеющимся. К сожалению, это всё ещё не так. Вот почему это послание так важно для нас. Запретить нам носить повязку — всё равно что закрыть рот. Наша позиция остаётся неизменной».

Как сообщает The Athletic, DFB позже подтвердил, что идея проведения акции принадлежит самим игрокам. Её инициаторами стали Мануэль Нойер и Леон Горецка, также их поддержал полузащитник Йозуа Киммих. Немецкая журналистка Эстер Седлачек (ARD) сообщила, что многие футболисты не хотели участвовать в акции протеста, из-за чего в команде произошёл разлад. Игроки отнеслись к этому скептически, но в итоге пошли на компромисс. Эту информацию в своих комментариях косвенно подтвердил менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

Оливер Бирхофф менеджер сборной Германии «Без сомнения, мы могли бы придумать что-то получше. Другой вопрос, имеет ли это решающее значение в плане вылета команды с турнира. Очевидно, разочарование огромно. Я думаю, что выход из группы был в наших руках. Всё началось с первой игры, которая меня больше всего раздражает. Мы все в одной лодке. Дело не в том, кто тут виноват. Игроки отдали всё. Но, в конце концов, мы должны понять, что этого недостаточно».

Акцию, связанную с повязкой, высмеивали некоторые болельщики и даже футболисты других сборных. Бельгийский нападающий Эден Азар заявил, что «Германия должна сосредоточиться на футболе, а не на «политических посланиях». Фанаты после проигрыша Японии в соцсетях отмечали: «Именно так и бывает, когда ты забываешь подготовиться к игре, а все мысли – о повязке с надписью One Love».

Но есть и те, кто защищает футболистов. Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер отметил, что, несмотря на протест, никто из игроков команды не использовал это как оправдание провала: «Я думаю, что игрокам пришлось слишком много этим заниматься, это не поспособствовало хорошей игре. Но стоит отметить, что ни один игрок не использовал это в своё оправдание, и, думаю, это очень хороший знак».

Игроки сборной Германии Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Немецкий футбольный союз рассматривает возможность обратиться в специальное подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы оно рассмотрело законность запрета ФИФА на ношение повязок. «ФИФА запретила нам использовать символ разнообразия и прав человека. Они сочетали это с массовыми угрозами применения спортивных санкций. DFB проверит, было ли это действие ФИФА законным», — заявил медиадиректор DFB Штеффен Саймон.

Германия покинула чемпионат мира, но отголоски скандала, связанного с повязкой и протестом против её запрета, долетают до сих пор. И информация о расколе – вряд ли последняя.