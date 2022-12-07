«Извините, можно с вами сфотографироваться?» 21-летний англичанин Сака — Бекхэму

В Сети появилось видео, на котором нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака просит о фотографии легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.
На видео Бекхэм беседует с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и полузащитником Джеком Грилишем. Во время разговора к беседующим подходит Сака и говорит о своей просьбе бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед»: «Извините, что прерываю, можно с вами сфотографироваться?»
Сака выступает за сборную Англии с 2020 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре на счету нападающего три гола в трёх матчах. Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за английскую национальную команду, в которых забил 17 мячей. В настоящий момент бывший футболист является владельцем американского клуба «Интер Майами».
- 7 декабря 2022
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