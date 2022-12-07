«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема. «Реал» не хочет отдавать за него € 150 млн

«Ливерпуль» является главным претендентом на подписание полузащитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает Marca.

По информации источника, один из главных претендентов на подписание 19-летнего англичанина, мадридский «Реал», отказался от идеи приобретения полузащитника после продемонстрированного им высокого уровня игры на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Испанский клуб не хочет платить «Боруссии» € 150 млн, так как считает эту цену завышенной, несмотря на то что команда нуждается в подписании игрока в центр поля.

На фоне решения «Реала» «Ливерпуль» стал лидером в борьбе за Беллингема. Переход может состояться следующим летом. Семья англичанина настаивает на переходе в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Беллингем сыграл 22 матча за «Боруссию», в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. На чемпионате мира в Катаре полузащитник забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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