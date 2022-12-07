Роналду в одиночестве ушёл в раздевалку, пока Португалия праздновала выход в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в одиночестве ушёл в подтрибунные помещения стадиона «Лусаил Айконик» после победы его команды в матче со Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Примечательно, что во время того, как Роналду шёл в сторону подтрибунного помещения и раздевалки, другие игроки португальской команды продолжали оставаться на поле, празднуя разгром Швейцарии и выход в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Напомним, Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии, появившись на поле лишь на 73-й минуте матча со Швейцарией при счёте 5:1. Ранее появилась информация о возможном конфликте нападающего с главным тренером сборной Фернанду Сантушем.

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко 10 декабря.

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