Божович: я думал, что Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович признался, что Александр Кокорин — один из самых талантливых футболистов, с которыми ему доводилось работать. Специалист был уверен, что российский форвард сможет закрепиться в европейском топ-клубе.
«Кокорин — один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого всё идёт вниз… У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» — был в этом как-то уверен.
Игорь Денисов верно всё сказал про ноги Саши. Если бы Игорю реально дали ноги Саши, он бы играл в мадридском «Реале» или в другом топ-клубе. Я не сомневаюсь в этом, потому что знаю его характер», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
- 7 декабря 2022
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