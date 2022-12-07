Де Пауль: я очень люблю Месси. В 35 лет он остаётся лучшим и отдаёт всего себя на поле

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о товарище по национальной команде Лионеле Месси.



«Что я могу сказать Лео? Я очень его люблю. Я очень благодарен ему. В свои 35 лет он остаётся лучшим и отдаёт всего себя на поле. Сейчас на поле есть настоящие машины с точки зрения физической мощи. Но Месси не перестаёт бегать так, будто он просто ещё один футболист. Невероятно, что такой человек есть в нашей команде.



Я очень ценю Месси как человека. Этот парень — лучший, но он один из нас. Он мой друг. Нам очень весело проводить время вместе. Мы наслаждаемся обществом друг друга. Лео заслуживает всего, что происходит вокруг него, потому что он любит эту футболку», — приводит слова Де Пауля Ole.