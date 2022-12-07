Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре

Российский нападающий Александр Кокорин признан лучшим игроком кипрского «Ариса» в ноябре. Это уже вторая подобная награда для россиянина подряд, информирует клубная пресс-служба в своём телеграм-канале.

В ноябре Кокорин забил по одному голу в двух матчах с прямыми конкурентами «Ариса» — с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2).

Напомним, Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона-2022/2023 на правах аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил пять мячей в 10 матчах в составе кипрской команды. Также россиянин отдал две голевые передачи. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Арис» после 13 встреч занимает третью строчку в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра, набрав 29 очков.