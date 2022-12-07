Дуймович: предлагал Тюкавина и Захаряна европейским клубам. Пиняев — тоже одарённый игрок

Бывший футболист московского «Динамо» Томислав Дуймович заявил, что предлагал европейским клубам подписать игроков бело-голубых Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, а также нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Если брать игроков, за которыми я слежу в России — это в первую очередь динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Про них спрашивают в Европе, а я предлагал их некоторым клубам. Каким? Пусть это останется тайной.



Это хорошие парни, но есть ещё один выдающийся игрок — Сергей Пиняев. Два года назад я смотрел матч молодёжной сборной России с ним в составе, когда они играли против Хорватии. Уже тогда он сильно выделялся.



Рад, что ему дали шанс в РПЛ. Сейчас он начал забивать и много играть. Может, из-за всех этих ограничений пришло время проявлять себя этим русским пацанам? Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одарённые парни принесут пользу сборной России», — приводит слова Дуймовича Sport24.

20-летний Тюкавин сыграл 22 матча за «Динамо» в текущем сезоне, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. 19-летний Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 22 матчах. На счету 18-летнего Пиняева четыре гола и две передачи в 15 матчах за «Крылья Советов».