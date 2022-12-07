Глава ФИФА Инфантино — о ЧМ в Катаре: это был лучший групповой этап мундиаля в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о завершившейся групповой стадии чемпионата мира в Катаре, а также о заполняемости стадионов во время турнира.
«Я действительно видел все матчи, и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу в истории. Сейчас нет ни маленьких, ни больших команд. Уровень очень, очень равный. Также впервые в истории национальные сборные со всех континентов вышли в плей-офф. Это показывает, что футбол действительно становится по-настоящему глобальным.
Так что это очень многообещающе для оставшейся части чемпионата мира по футболу. Матчи были отличного качества на красивых стадионах. Впрочем, и публика, которая там присутствовала, была невероятная. Стадионы были заполнены практически на каждом матче — в среднем более 51 000 человек. Фан-фестивали, различные фан-зоны также были переполнены людьми, которые праздновали и наслаждались атмосферой футбола», — приводит слова Инфантино talkSPORT.
- 7 декабря 2022
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