Рамуш: Роналду — мой эталон и кумир

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оценил класс своего партнёра по национальной команде Криштиану Роналду.

«Даже в своих лучших мечтах я не представлял, что буду выходить в стартовом составе в плей-офф. Нам остаётся просто побеждать в одной игре за одной. Сейчас мы готовимся к сборной Марокко, не думая ни о каких других играх. Криштиану Роналду — наш лидер.

Он капитан, он лидер, и мы всегда с нетерпением ждем возможности играть бок о бок с ним. Он мой эталон и кумир для многих из нас. Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович – эти игроки — мои образцы для подражания», — цитирует Рамуша Goal.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря.