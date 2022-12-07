Президент Федерации футбола Франции: хочу, чтобы Дешам остался. Мы не рассматривали Зидана

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил о желании оставить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной, в случае выхода французов в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Если вы настаиваете на ответе, то я хочу быть честным: я хочу, чтобы Дидье остался. Если он сможет вывести Францию в полуфинале, то решение точно останется за ним. Вопреки тому, что говорят некоторые, я никогда в жизни не рассматривал Зидана… И никто из окружающих меня тоже ему не звонил. Всё это говорит президент федерации, а не друг", — приводит слова Ле Гре Sport Bild.



Напомним, под управлением Дешама Франция выиграла ЧМ-2018, а на текущем мундиале вышла в 1/4 финала, где сыграет с командой Англии.

Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира: