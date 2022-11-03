Источник: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира в Катаре

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после мундиаля в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
«Полтора года назад, когда Зидан уходил из «Реала», я говорил, что он не будет тренировать никакой клуб в ожидании сборной Франции.
Сегодня ожидание закончилось: Зинедин Зидан возглавит Францию после чемпионата мира», — написал журналист Серхио Валентин в «Твиттере».
Зидан играл за сборную Франции с 1994 по 2006 год, провёл 108 матчей, забив 31 гол. В составе национальной команды полузащитник выиграл чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000-м.
В качестве главного тренера Зидан трижды выиграл с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании.
Об уходе специалиста из мадридского клуба стало известно 27 мая 2021 года. С тех пор Зидан не возвращался к работе тренера.
- 3 ноября 2022
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