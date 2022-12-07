Семшов: Польша однозначно слабее сборной России. Не знаю, зачем они поехали в Катар

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов оценил выступление сборной Польши на чемпионате мира. На групповом этапе поляки встречались с национальными командами Саудовской Аравии, Аргентины и Мексики. С североамериканской командой европейцы сыграли вничью, во встрече с саудовцами одержали победу, а матч с южноамериканцами проиграли.

«Польша слабее нас, однозначно. По тому футболу, который они показывали — я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло и с Саудовской Аравией, и с Мексикой. А матч с Аргентиной — вообще позор. Как аргентинцы их не добили?!

Может быть, только с Францией в 1/8 финала поляки побились, тут надо отдать им должное. Если бы сборная России оказалась на месте Польши, всё зависело бы от подготовки. Была бы больше пауза перед ЧМ-2022, чем у европейских команд, всё могло бы сложиться вполне удачно», — приводит слова Семшова «КП Спорт».