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ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке на ЧМ-2022

ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке на ЧМ-2022
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ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Бразилией (0:2), сообщает Associated Press.

Федерация футбола Косова подала жалобу в ФИФА на флаг Сербии с косовской территорией в составе и надписью «Не сдаваться». В итоге, на сербскую федерацию наложен штраф в размере € 20 тыс.

Также ФИФА оштрафовала на более € 50 тыс. Футбольный союз Хорватии из-за баннера болельщиков команды на матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Канадой (4:1). На нём было написано: «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян». Семья этнического серба, голкипера канадцев Милана Боряна, бежала из Книна после ввода хорватских войск в 1995 году.

Также штраф в размере € 30 тыс. получила Федерация футбола Саудовской Аравии за большое количество жёлтых карточек в матчах с Аргентиной (2:1) и Мексикой (1:2).

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