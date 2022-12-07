Министр спорта Италии — о проблемах «Ювентуса»: в спорте можно умереть и возродиться

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал финансовые проблемы туринского «Ювентуса», а также сообщил, что никто не собирается предоставлять командам Серии А отсрочки по долговым обязательствам.
«Я, конечно, не говорю, кто виноват, а кто нет. Но самое замечательное в спорте то, что можно умереть и возродиться. Это случилось со многими командами — «Наполи», «Палермо» и с самим «Ювентусом», которые отправились в Серию B. Ценой того, чтобы быть признанным опасным мечтателем, я считаю, что настало время ясности и ответственности.
Мы против специальных правил для спортивных клубов и, в частности, для Серии А. Спортивные команды относятся к частному бизнесу, и мы не в состоянии предоставлять им эксклюзивные инструменты, облегчающие их жизнь. Общественность такое не поймёт», — приводит слова Абоди La Gazzetta dello Sport.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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