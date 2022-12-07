Руслан Нигматуллин: у Франции зависимость от Мбаппе, а игра Бразилии зависит от настроения

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал недостатки Франции и Бразилии, которые выступают на чемпионате мира в Катаре.

«Из команд, прошедших в следующий этап, больше всех произвели впечатление французы с Мбаппе. И Бразилия, которая откровенно наслаждалась на футбольном поле — просто кайфовала. Бразильцы с первых минут не оставили корейцам шансов.

Однако у этих двух команд есть и недостатки. У Франции очень сильная зависимость от Мбаппе — главного действующего лица. А игра бразильцев зависит от настроения. Они могут откровенно свалять дурака, как это было в последнем матче в группе. Но могут и ярко проявить себя. Посмотрим, какое противостояние будет дальше, насколько бразильцам дадут получать удовольствие на футбольном поле. С ними нельзя играть вольготно, давать играть на поле. Более годная схема против бразильцев — антифутбол», — сказал Нигматулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.