Руслан Нигматуллин: у Франции зависимость от Мбаппе, а игра Бразилии зависит от настроения

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал недостатки Франции и Бразилии, которые выступают на чемпионате мира в Катаре.
«Из команд, прошедших в следующий этап, больше всех произвели впечатление французы с Мбаппе. И Бразилия, которая откровенно наслаждалась на футбольном поле — просто кайфовала. Бразильцы с первых минут не оставили корейцам шансов.
Однако у этих двух команд есть и недостатки. У Франции очень сильная зависимость от Мбаппе — главного действующего лица. А игра бразильцев зависит от настроения. Они могут откровенно свалять дурака, как это было в последнем матче в группе. Но могут и ярко проявить себя. Посмотрим, какое противостояние будет дальше, насколько бразильцам дадут получать удовольствие на футбольном поле. С ними нельзя играть вольготно, давать играть на поле. Более годная схема против бразильцев — антифутбол», — сказал Нигматулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 7 декабря 2022
-
22:51
-
22:50
-
22:43
-
22:34
-
22:21
-
22:19
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:37
-
21:35
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:11
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:25
-
20:10
-
19:57
-
19:54
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:54