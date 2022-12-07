Винисиус: Анчелотти для меня как отец, он всегда вселял в меня уверенность

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти, а также о поддержке своих соотечественников.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что вся страна поддерживает меня. Я ушел в «Реал» в 18 лет, быть далеко от того места, где я живу, тяжело, но Бразилия всегда была со мной, подбадривала меня, поэтому я счастлив, что могу представлять их всех здесь. Я мечтательный ребёнок, как и все они. Я всегда стараюсь быть счастливым, это очень важно.

Анчелотти всегда вселял в меня уверенность, в которой я нуждался. Он для меня как отец, он всегда даёт мне любовь, в которой я нуждаюсь, прививает мне ответственность. И он делает это всё не только со мной, но и со всеми игроками, с которыми он работал. Всякий раз, когда я встречаюсь с Роналдо, он говорит, что Анчелотти был его лучшим тренером. Не только с точки зрения техники и тактики, но и умением жить с игроком, умением обращаться с великими футболистами», — цитирует Винисиуса Sport.es.

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