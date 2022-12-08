Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о состоянии Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после товарищеской встречи с «Антальяспором» (3:2) рассказал о состоянии атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии, который отсутствовал из-за травмы спины, а также о том, как проходят тренировки команды в Турции во время зимнего перерыва на чемпионат мира.
«Мы делаем всё, что нужно, чтобы в январе быть физически готовыми к чемпионату. Здесь, в Турции, есть все удобства для нашей подготовки.
Кварацхелия? С ним всё в порядке, спина больше не болит. Мы рады, что он снова доступен», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Сезон в итальянской Серии А возобновится в начале 2023 года. 4 января подопечные Лучано Спаллетти встретятся с миланском «Интером» на «Сан-Сиро».
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы
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