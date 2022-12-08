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Рональд де Бур: считаю Месси лучшим футболистом мира

Рональд де Бур: считаю Месси лучшим футболистом мира
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Бывший игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Рональд де Бур высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Игра Месси доставляет удовольствие. Для игроков сборной Нидерландов это, возможно, будет последний шанс встретиться с ним на поле. Я считаю его лучшим футболистом мира, он особенный. Думаю, матч будет зрелищным, поскольку уровень команд достаточно равный. У Аргентины есть Месси, но вся наша основная сила в командной игре. На Месси хочется смотреть всегда, но сейчас у нас есть возможность поддержать родную сборную, и мы будем именно за них», — приводит слова де Бура Marca.

Напомним, встреча Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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