Каманцев высказался об идее обязать судей РПЛ давать комментарии в микст-зоне после матчей

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказал мнение относительного того, чтобы рефери обязали давать комментарии в микст-зоне после окончания игр. По мнению функционера, арбитры после матчей не смогут дать объективный анализ произошедшим событиям на поле.
«Сейчас начался новый этап обсуждений, но тема эта не новая, и предложение обязать судей выходить в микст и отвечать на вопросы после матчей впервые появилось, когда разрабатывался новый формат Кубка России. Ещё тогда мы дали ответ, что видим в этом больше минусов, чем плюсов, поэтому нам кажется правильным протестировать его на коммерческом турнире в межсезонье.
За эти полгода наша позиция не изменилась. Мы считаем, что публичность в вопросах работы судей очень важна, при этом есть более эффективные механизмы объяснения решений арбитров, чем экспресс-комментарии сразу после матча. Это публичность Экспертно-судейской комиссии. После каждого заседания мы выпускаем видеоролик с объяснением решения ЭСК, также члены комиссии выступают в программе Правила игры на «Матч ТВ». Возможно, стоит дополнительно обсудить с вещателем, как более эффективно доносить до зрителя эти интервью.
Более того, в этом году мы начали публиковать переговоры арбитров. Такой практики нет практически ни в одной стране мира. Видим, что наша инициатива получает позитивные отклики, формирует хорошее понимание работы арбитров у всех, кто следит за футболом.
Мы за то, чтобы все вопросы судейства разбирались публично и в деталях. В режиме экспресс-комментария сразу после матчей подробный объективный анализ, увы, невозможен. Все ещё на нервах и не готовы воспринимать объективно спорный момент. Так что слова судьи будут только подогревать спор, на них будет эмоциональная реакция от футболистов и тренера команды, которые считают, что решение было против них.
Через пару дней, когда есть решение ЭСК и все готовы воспринимать аргументы судьи, мы за общение судей, и уже это делаем. Например, через несколько дней после ЦСКА — «Спартак» интервью по матчу дал Сергей Карасёв. Готовы делать это ещё чаще, — приводит слова Каманцева Sport24.
Напомним, ранее президент РПЛ Александр Алаев поддержал идею послематчевых комментариев главных арбитров, работавших на играх. По словам спортивного чиновника, ФИФА и УЕФА не вводят запрет на интервью с рефери.
- 8 декабря 2022
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