Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку», может перейти в «Марсель» из «Фламенго»

Защитник бразильского «Фламенго» Айртон Лукас, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», может оказаться во французской Лиге 1. В покупке игрока заинтересован «Марсель». Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в своей социальной сети.

По информации источника, руководство «Фламенго» дало понять французской стороне, что спортсмен хочет остаться в Бразилии.

Контракт Айртона со «Спартаком» подписан до июня 2026 года. Защитник перешёл во «Фламенго» в марте 2022 года на правах аренды. За этот срок он провёл за клуб 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также вместе с клубом выиграл Кубок Либертадорес — 2022.

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