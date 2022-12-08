В Федерации футбола Португалии опровергли желание Роналду покинуть сборную на ЧМ-2022

Федерация футбола Португалии выступила с опровержением информации о том, что нападающий национальной команды Криштиану Роналду пригрозил уходом из стана сборной.

«Новости, выпущенные в этот четверг, сообщают, что Криштиану Роналду пригрозил покинуть сборную во время разговора с Фернанду Сантушем, тренером национальной команды.

В Федерации футбола Португалии заявляют, что капитан национальной команды Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть сборную во время турнира в Катаре.

Криштиану Роналду каждый день пополняет свой список достижений в составе сборной страны. Это необходимо уважать, ведь это свидетельствует о несомненной преданности национальной команде.

Его самоотверженность была продемонстрирована тогда, когда это было необходимо — во время победного матча со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Вся национальная команда — игроки, тренеры, представители федерации, как и прежде, с самого первого дня, настроены на то, чтобы этот турнир стал лучшим для Португалии», — приводит заявление официальный сайт федерации.

Ранее португальская газета Record сообщила о том, что Роналду пригрозил уходом из национальной команды после того, как не вышел в стартовом составе на матч со Швейцарией (6:1).

В 1/4 финала турнира в Катаре португальцы сыграют со сборной Марокко. Встреча пройдёт 10 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре