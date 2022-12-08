Ивана Кнолль: хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России

Хорватская модель Ивана Кнолль заявила, что сборная Хорватии заслуживает победить на чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре. В 1/4 финала балканцы встретятся с национальной командой Бразилии.

«В первых матчах, я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Бразилия — самый трудный соперник из всех возможных. Я надеюсь, что матч не сложится так, как он сложился в Сан-Паулу в 2014 году, когда мы им проиграли.

Я верю в наших парней, и я надеюсь, что мы идем к финалу. В последнем матче хочу видеть Хорватию и Францию, но хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России», — цитирует модель Jutarnji.

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре: