Анчелотти: возможно, Роналду чувствует себя на 20 лет из-за того, как он заботится о теле
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о Криштиану Роналду на фоне того, что нападающий не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией (6:1).
«Я не смотрел последний матч Португалии, я ел пиццу со своими внуками. Роналду оставили на скамейке запасных? И что с того? В футболе возможно всё. Возможно, Роналду чувствует, что ему всё еще 20 лет из-за того, как он заботится о своём теле. Но в сборной Португалии большая конкуренция. У меня никогда не было проблем с Криштиану. Более того, он решал мои проблемы. Может ли парень, который забивает по голу в каждом матче, быть проблемой? Мне было очень легко им управлять», — приводит слова Анчелотти AS.
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:19
-
16:04
-
15:55
-
15:32
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:36
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:10
-
13:45
-
13:23
-
13:20
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:49
-
12:30
Партнерский контент