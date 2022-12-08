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Анчелотти: возможно, Роналду чувствует себя на 20 лет из-за того, как он заботится о теле

Анчелотти: возможно, Роналду чувствует себя на 20 лет из-за того, как он заботится о теле
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о Криштиану Роналду на фоне того, что нападающий не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией (6:1).

«Я не смотрел последний матч Португалии, я ел пиццу со своими внуками. Роналду оставили на скамейке запасных? И что с того? В футболе возможно всё. Возможно, Роналду чувствует, что ему всё еще 20 лет из-за того, как он заботится о своём теле. Но в сборной Португалии большая конкуренция. У меня никогда не было проблем с Криштиану. Более того, он решал мои проблемы. Может ли парень, который забивает по голу в каждом матче, быть проблемой? Мне было очень легко им управлять», — приводит слова Анчелотти AS.

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