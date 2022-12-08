Скалони — о матче с Нидерландами: встретятся команды, которые всегда стараются атаковать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 9 декабря, и начнётся в 22:00 мск.
«В принципе Родриго де Пауль в порядке. Посмотрим на сегодняшней тренировке, как будем формировать команду. После игры всегда есть футболисты, которые тренируются отдельно. Сегодня мы примем решение исходя из того, как представляем игру. Де Пауль и Ди Мария вчера тренировались, но впереди ещё день и тренировка, чтобы увидеть команду.
Игроки всегда остаются пробивать пенальти после тренировки. Но когда ты подходишь к мячу после игры — это лотерея. Любая из восьми команд, оставшихся в гонке, заслуживает того, чтобы выйти в финал. За завтрашней игрой будет приятно наблюдать: это две команды, которые всегда стараются атаковать», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
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- 8 декабря 2022
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