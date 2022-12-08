Мостовой: больше всего в 1/8 ЧМ запомнился матч Испании. Я вообще такое не скоро забуду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о самых памятных матчах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Больше всего запомнился матч Марокко — Испания. Я вообще не скоро такое забуду. Понравился матч бразильцев, как они разобрались. Из неожиданных матчей выделю Португалию — очень неожиданный разгром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам первой стадии плей-офф сборная Испании уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (3:0) и покинула турнир. Сборная Бразилии разгромила Южную Корею со счётом 4:1, а Португалия, в свою очередь, Швейцарию — 6:1. Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря. В первый игровой день встретятся Хорватия — Бразилия и Нидерланды — Аргентина, а во второй сыграют Марокко — Португалия и Англия — Франция.