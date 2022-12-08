Ван Гал иронично отреагировал на слова Ди Марии, назвавшего его худшим тренером в карьере

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал слова аргентинского футболиста Анхеля Ди Марии, который отозвался о нём как о худшем тренере за карьеру.
«Ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него когда-либо был? Он один из немногих игроков, придерживающихся такого мнения. Я очень сожалею об этом, и мне грустно, что он сказал это. Депаю тоже пришлось иметь со мной дело в «Манчестер Юнайтед», но теперь мы целуем друг друга в губы», — приводит слова ван Гала De Telegraaf.
Отметим, что Ди Мария и ван Гал вместе работали в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/2015.
Завтра, 9 декабря, Нидерланды и Аргентина встретятся в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.
Игрок сборной США Рикардо Пепи отпраздновал победу Нидерландов:
- 8 декабря 2022
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