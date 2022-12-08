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Луис Энрике выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера сборной Испании

Луис Энрике выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера сборной Испании
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Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из национальной команды.

«Всё началось четыре года назад, и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост. Благодарю всех сотрудников Королевской испанской футбольной федерации.

Конечно же, благодарю футболистов, которые образцово вели себя и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам получше. Также благодарю всех помощников, которые неустанно работали, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всём, что нужно. Быть частью этого было очень приятно.

И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжёлые. Сейчас пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всём, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, что задумал. Вперёд, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — говорится в заявлении.

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