«Арсенал» разгромил «Лион» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум» в Дубае (ОАЭ). «Арсенал» одержал победу с крупным счётом 3:0.
Все голы были забиты в первом тайме. Счёт в матче на 19-й минуте открыл защитник Габриэл Магальянс с передачи Мартина Эдегора. На 33-й минуте форвард Эдди Нкетиа упрочил преимущество «канониров». Ему ассистировал Фабиу Виейра. Окончательный счёт на 39-й минуте установил Виейра с передачи Рейсса Нелсона.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем туре команда встретится с «Вест Хэмом» 26 декабря. «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.
- 8 декабря 2022
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:09
-
19:06
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:55
-
16:46
-
16:43