Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» разгромил «Лион» в товарищеском матче

«Арсенал» разгромил «Лион» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум» в Дубае (ОАЭ). «Арсенал» одержал победу с крупным счётом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Счёт в матче на 19-й минуте открыл защитник Габриэл Магальянс с передачи Мартина Эдегора. На 33-й минуте форвард Эдди Нкетиа упрочил преимущество «канониров». Ему ассистировал Фабиу Виейра. Окончательный счёт на 39-й минуте установил Виейра с передачи Рейсса Нелсона.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем туре команда встретится с «Вест Хэмом» 26 декабря. «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 декабря 2022, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Л
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Магальянс – 19'   2:0 Нкетиа – 33'   3:0 Виейра – 39'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022