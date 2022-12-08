Даррен Бент: цена Беллингема? Больше € 140 млн. Он невероятный талант

Бывший футболист сборной Англии Даррен Бент поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «трёх львов» Джуде Беллингеме, который в данный момент выступает в составе национальной команды Англии на чемпионате мира в Катаре.
«Беллингем невероятен. Ему всего 19 лет, и он играет с каким-то бесстрашием, не так ли? Он может отбирать мяч, обводить людей, создавать моменты. Он невероятный талант. Мне очень нравится то, что он сделал [ранее в своей карьере]. Он уехал из Бирмингема, развил свои таланты и перешёл в дортмундскую «Боруссию», которая отшлифовала его и сделала из него мирового чемпиона.
Он может стать одним из лучших полузащитников в мире, потому что у него есть все качества. На днях я написал Джордану [Хендерсону]: «Джуд Беллингем, какой игрок!». Всё, что он мне ответил: «Ты даже не представляешь какой...».
Какова цена Беллингема? Больше € 140 млн. Но люди забывают, как хорош был юный Руни. В 18 лет на Евро-2004 он был абсолютно неудержимым до того, как получил травму. Его выступление тогда было лучше, чем у Беллингема на этот турнире», — приводит слова Бента talkSPORT.
- 8 декабря 2022
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