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Португальское издание Record настаивает, что Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ

Португальское издание Record настаивает, что Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ
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Португальское издание Record настаивает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хотел покинуть команду по ходу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Федерация футбола Португалии опровергла новость о том, что Криштиану Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ-2022, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в игре со сборной Швейцарии.

Record подтверждает информацию, опубликованную сегодня и полученную более чем из одного источника. Разговор между Фернанду Сантушем и Криштиану Роналду вечером накануне матча со Швейцарией был очень бурным, и капитан сборной допустил в нём возможность ухода. Разговор продолжился, но игрок сам отступил, поняв, что сейчас не лучшее время для такого большого раскола», – говорится в заявлении.

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