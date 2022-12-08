Португальское издание Record настаивает, что Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ

Португальское издание Record настаивает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хотел покинуть команду по ходу чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Федерация футбола Португалии опровергла новость о том, что Криштиану Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ-2022, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в игре со сборной Швейцарии.
Record подтверждает информацию, опубликованную сегодня и полученную более чем из одного источника. Разговор между Фернанду Сантушем и Криштиану Роналду вечером накануне матча со Швейцарией был очень бурным, и капитан сборной допустил в нём возможность ухода. Разговор продолжился, но игрок сам отступил, поняв, что сейчас не лучшее время для такого большого раскола», – говорится в заявлении.
Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре:
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