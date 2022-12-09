«Я надеюсь, что СМИ будут осторожны с ним». Яя Туре — о Беллингеме

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» ивуариец Яя Туре высказался о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Я надеюсь, что СМИ будут осторожны с ним, потому что мы видели похожую ситуацию несколько лет назад с Деле Алли, который временами не справлялся с давлением когда его преподносили как лидера клуба и сборной. Для каждого важно оберегать Беллингема ради его развития, потому что очевидно, что у него светлое будущее в сборной Англии», — сказал Туре в интервью The Athletic.

Ранее сообщалось, что в приобретении 19-летнего Беллингема заинтересованы такие гранды европейского футбола, как «Реал», «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити».

На проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре на счету Беллингема один забитый мяч в составе сборной Англии.